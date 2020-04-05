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Весенняя охота в Новосибирской области: власти введут запрет из-за коронавируса

сегодня 10:42

ФОТО PIXABAY.COM

Из-за угрозы распространения коронавируса в Новосибирской области отменят сезон весенней охоты; ожидается, что постановление об этом будет подписано 13 апреля.

Власти Новосибирской области приняли решение не начинать весенний сезон охоты в регионе из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом Сиб.фм сообщил источник в областной администрации.

Известно, что постановление может быть подписано уже в понедельник. 13 апреля.

В 2020 году весенний сезон охоты должен был начаться в 12 районах Новосибирской области 16 апреля и продлиться до 25 апреля. Также с 21 по 30 апреля планировалось начало охоты ещё в 18 районах области.

Как сообщается на сайте регионального министерства природы, ведомство ещё с 1 апреля приостановило приём заявлений и выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Также приостановлен приём заявлений и выдача охотничьих билетов единого федерального образца.

Напомним, по данным на утро 12 апреля коронавирус подтверждён у 38 пациентов в Новосибирске.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирская область
коронавирус
охота

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