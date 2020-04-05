"Ясный мой свет, ты напиши мне": певицу Татьяну Буланову экстренно госпитализировали

сегодня 10:21 Поделиться

Фото из инстаграм Татьяны Булановой

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова попала в больницу; у певицы подозревают инсульт.

Звезда 90-х, певица Татьяна Буланова доставлена в одну из клиник Санкт-Петербурга — у неё подозревают инсульт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Известия".

По данным СМИ, певица находится в сознании. Однако ей проведут полное обследование, чтобы выяснить причины ухудшения самочувствия.

Известно также, что 51-летняя певица подтвердила СМИ свою госпитализацию и отметила, что чувствует себя "уже лучше".

Напомним, накануне певица Надежда Бабкина попала в больницу — её ввели в состояние искусственной комы.