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"Ясный мой свет, ты напиши мне": певицу Татьяну Буланову экстренно госпитализировали

сегодня 10:21

Фото из инстаграм Татьяны Булановой

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова попала в больницу; у певицы подозревают инсульт.

Звезда 90-х, певица Татьяна Буланова доставлена в одну из клиник Санкт-Петербурга — у неё подозревают инсульт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Известия".

По данным СМИ, певица находится в сознании. Однако ей проведут полное обследование, чтобы выяснить причины ухудшения самочувствия.

Известно также, что 51-летняя певица подтвердила СМИ свою госпитализацию и отметила, что чувствует себя "уже лучше".

Напомним, накануне певица Надежда Бабкина попала в больницу — её ввели в состояние искусственной комы.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Буланова

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