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Отправлять домой всех «горячих» сотрудников призвал работодателей оперштаб Новосибирска

сегодня 12:47

Фото с сайта pixabay.com

Оперативный штаб Новосибирской области призвал жителей не заниматься самолечением и при первых симптомах ОРВИ вызывать врача; работодателей обязали отправлять домой всех сотрудников с температурой.

Проявить сознательность и не выходить из дома без крайней необходимости, при малейших признаках простуды незамедлительно вызвать на дом врача, не идти самостоятельно в поликлинику и не заниматься самолечением призвал новосибирцев оперативный штаб области.

Специалисты также обратились к руководителям предприятий и организаций.

«Немедленно отстранять сотрудников от работы при повышении температуры или появлении респираторных симптомов», – говорится в сообщении штаба.

Напомним, по данным на 13 апреля, в регионе коронавирусом заболели 48 человек.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск

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