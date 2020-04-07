Отправлять домой всех «горячих» сотрудников призвал работодателей оперштаб Новосибирска

сегодня 12:47 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Оперативный штаб Новосибирской области призвал жителей не заниматься самолечением и при первых симптомах ОРВИ вызывать врача; работодателей обязали отправлять домой всех сотрудников с температурой.

Проявить сознательность и не выходить из дома без крайней необходимости, при малейших признаках простуды незамедлительно вызвать на дом врача, не идти самостоятельно в поликлинику и не заниматься самолечением призвал новосибирцев оперативный штаб области.

Специалисты также обратились к руководителям предприятий и организаций.

«Немедленно отстранять сотрудников от работы при повышении температуры или появлении респираторных симптомов», – говорится в сообщении штаба.

Напомним, по данным на 13 апреля, в регионе коронавирусом заболели 48 человек.