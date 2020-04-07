«Анализ подтвердился с пятого раза»: Стас Михайлов рассказал, как переболел коронавирусом

сегодня 18:29 Поделиться

Фото из Instagram Стаса Михайлова

Стас Михайлов сообщил, что перенёс двустороннюю пневмонию; тест на коронавирус правильный результат показал не сразу.

Выздоровевший певец Стас Михайлов рассказывал, что его анализ на коронавирус подтвердился только с пятого раза. При этом артист отметил, что рад тому, что лечился в России. Об этом он заявил в своём Instagram.

Сейчас певец уже находится дома, его выписали из больницы, но он решил самоизолироваться ещё на 10-12 дней, чтобы перестраховаться.

Несколько дней у него держалась температура около 37 градусов, иногда выше, а на третий день исчезло обоняние.

«Сначала пропадает обоняние, потом тупо держится температура», – рассказал Стас Михайлов в своём Instagram.

После этого Михайлов решил обратиться в больницу. Четыре теста показали отрицательный результат, но тот, который сделал Роспотребнадзор, – положительный. И всё же певец не разочаровался в отечественной медицине.

«Это счастье, что я оказался в этот момент в России, потому что люди из Англии, Германии и Америки очень много рассказывают мне, как к ним относятся и как их лечат. У нас это всё на очень высоком уровне», – отметил Михайлов.

Артист призвал подписчиков при первых же симптомах коронавируса обращаться в больницу.

«Не лечитесь по десять дней дома. Очень много людей в нашем окружении, моих знакомых, кто столкнулся с этим», – посетовал Стас Михайлов подписчикам.

Напомним, в апреле Татьяна Голикова рассказала, что коронавирус может стремительно развиваться у бессимптомных больных.