Атаковали москвичи и боты: как в столице идёт оформление пропусков для поездок по Москве

сегодня 15:41 Поделиться

Фото из соцсети «ВКонтакте»

В первый день оформления москвичи подали более 700 тысяч заявок на передвижение по городу в период самоизоляции; сайт для оформления спецпропусков атаковали не только люди, но и боты.

Жители Москвы получили 697 899 рабочих пропусков, всего на 10:00 понедельника, 13 апреля, поданы 702 344 заявки на пропуска для передвижения по городу, сообщает оперативный штаб Москвы в своем Telegram-канале.

Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, отметил, что «востребованность опции очень высокая», передаёт ТАСС.

Причина ужесточения режима самоизоляции – рост числа заболевших коронавирусом.

Спецпропуск разделён на три категории: для поездок на работу, в медицинские организации и для других личных целей. Они отличаются сроком действия. Оформить пропуск можно по телефону на специальном сайте.

Однако в первый же день сайт для оформления цифровых пропусков атаковали не только люди, но и боты. Об этом сообщает Оперативный штаб столицы в Telegram-канале.

Днём 13 апреля некоторые разделы сайта открывались с трудом.

«Мы фиксируем бот-атаку на сервера mos.ru, в том числе из-за рубежа», – говорится в сообщении. В штабе отметили, что правоохранительные органы займутся расследованием источников и причин атаки.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как подать заявку на электронный пропуск для передвижения по Москве на транспорте в период эпидемии коронавируса.