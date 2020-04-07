Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Атаковали москвичи и боты: как в столице идёт оформление пропусков для поездок по Москве

сегодня 15:41

Фото из соцсети «ВКонтакте»

В первый день оформления москвичи подали более 700 тысяч заявок на передвижение по городу в период самоизоляции; сайт для оформления спецпропусков атаковали не только люди, но и боты.

Жители Москвы получили 697 899 рабочих пропусков, всего на 10:00 понедельника, 13 апреля, поданы 702 344 заявки на пропуска для передвижения по городу, сообщает оперативный штаб Москвы в своем Telegram-канале.

Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, отметил, что «востребованность опции очень высокая», передаёт ТАСС.

Причина ужесточения режима самоизоляции – рост числа заболевших коронавирусом.

Спецпропуск разделён на три категории: для поездок на работу, в медицинские организации и для других личных целей. Они отличаются сроком действия. Оформить пропуск можно по телефону на специальном сайте.

Однако в первый же день сайт для оформления цифровых пропусков атаковали не только люди, но и боты. Об этом сообщает Оперативный штаб столицы в Telegram-канале.

Днём 13 апреля некоторые разделы сайта открывались с трудом.

«Мы фиксируем бот-атаку на сервера mos.ru, в том числе из-за рубежа», – говорится в сообщении. В штабе отметили, что правоохранительные органы займутся расследованием источников и причин атаки.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как подать заявку на электронный пропуск для передвижения по Москве на транспорте в период эпидемии коронавируса.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

коронавирус
самоизоляция
Москва
пропуск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

83390
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
66388
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
60731
На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону
48772
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
45584
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
29785
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии
29263
«Из-за таких весь этот дефицит»: в Новосибирске массово скупают медицинские маски