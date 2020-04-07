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«Будет сложно пережить зиму»: эксперты спрогнозировали новую волну коронавируса

сегодня 12:34

Фото с сайта pixabay.com

Следующая волна эпидемии коронавируса, по оценкам экспертов, может начаться в ноябре; странам Африки и Южной Америки пережить её будет сложнее всего.

Человечество не сможет полностью справиться с пандемией коронавируса летом этого года, в ноябре возможна новая волна заболевания. Однако масштабы заболевания будут не столь серьёзными, сообщает портал «Хуаньцюван» со ссылкой на главу шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжана Вэньхуна.

«Вспышки заболевания начали возникать в странах Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, поэтому, согласно существующей математической модели, летом этого года мы не сможем полностью избавиться от этого вируса. Следующая волна эпидемии может произойти примерно в ноябре. Когда наступит зима, все снова будут сидеть дома», – дал прогноз эксперт.

В то же время Чжан Вэньхун подчеркнул, что благодаря приобретённому во время нынешней волны эпидемии опыту следующая волна будет менее серьезной.

«Однако странам с недостаточными медицинскими ресурсами, таким как государства Африки и Южной Америки, вероятно, будет сложно пережить следующую зиму», – добавил эксперт.

Чжан Вэньхун уверен: контроль над эпидемиологической ситуацией в мире зависит не от Китая, США или Европы, а от того, как с эпидемией смогут справиться именно те страны, которые в наименьшей степени способны контролировать эпидемию.

Напомним, в начале апреля вирусологи предложили испытывать вакцину от коронавируса на кошках.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

прогноз
коронавирус

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