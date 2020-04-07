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«Буду рассматривать как преступную халатность»: Путин предупредил регионы о санкциях при недостаточной борьбе с коронавирусом

сегодня 20:35

Фото с сайта Кремля

В ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России президент дал понять, что у регионов есть непродолжительное время на меры по борьбе с коронавирусом; дальше последуют санкции.

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания по вопросам санитарно-эпидемиологической ситуации в России поставил регионам задачу подготовиться к борьбе с пандемией.

«Две-три недели есть, но время быстро тает», – отметил президент.

Владимир Путин назвал разгильдяйством ситуацию с исполнением некоторыми санитарно-эпидемиологических норм в борьбе с коронавирусом.

«Если не будет что-то вовремя доделано, буду это рассматривать как преступную халатность», – заявил президент.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Путин Владимир
коронавирус

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