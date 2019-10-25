Чернобыль – 2020: около хранилищ с радиоактивными отходами бушуют пожары

сегодня 22:33 Поделиться

Скриншот и видео канала "Евро Ньюс"

Лесные пожары стали угрозой для хранилищ радиоактивных отходов в зоне отчуждения; огонь вплотную подошёл к Припяти.

Лесные пожары в Чернобыле вплотную приблизились к хранилищам радиационных отходов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине. Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на госагентство по управлению зоной отчуждения.

«13 апреля лесной пожар достиг города Припять. В настоящее время огонь находится на расстоянии двух километров от хранилищ с высокоактивными радиационными отходами "Подлесный"», — говорится в сообщении.

Лесные пожары на территории лесничества в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС начались 4 апреля. По данным правоохранителей, это мог быть поджог.

Напомним, в Новосибирске в октябре 2019 года измерили радиацию на сибирских «Мальдивах».