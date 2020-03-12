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«Чкаловец» или «Новосибирск»: болельщики выбрали название для футбольного клуба

сегодня 17:47

Фото из группы ФК «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

Голосование по выбору названия футбольного клуба завершилось в Новосибирске; фанатам предлагалось два варианта.

Всего 160 человек приняли участие в голосование за название футбольного клуба. Из двух предложенных вариантов большинство выбрали наименование «Чкаловец», тогда как сохранить существующее имя – «Новосибирск» – захотели всего 34 болельщика. Об этом сообщается в группе «ФК "Новосибирск"» в социальной сети «ВКонтакте».

Как говорится в публикации, вопрос выбора нового имени не особо заинтересовал футбольных фанатов – из 4,5 тысячи подписчиков группы в опросы приняли участие всего 160 человек.

«К сожалению, в голосовании приняли участие только 161 человек, 127 из которых проголосовали за смену названия на "Чкаловец", а 34 высказали пожелание сохранить текущее имя "Новосибирск"», – отмечается в публикации.

Организаторы голосования пообещали передать полученные результаты учредителю АНО «ФК «Новосибирск» – Министерству физической культуры и спорта Новосибирской области.

Напомним, стартовавшее 12 марта голосование началось со скандала – болельщики жаловались на технические сбои в работе интернет-площадки.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

фк "Новосибирск"
Новосибирск

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