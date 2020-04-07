Почти четверть новосибирцев с коронавирусом не выезжали за пределы области: новые подробности о выявленных случаях заражения 13 апреля

сегодня 11:32 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Десять из 46 пациентов с подтверждённым коронавирусом в Новосибирске не выезжали за пределы региона; заразились они внутри города, контактируя с инфицированными людьми.

Восемь новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Новосибирске, при этом пять пациентов инфекционной больницы ранее не выезжали за пределы субъекта. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Если в марте прирост заболеваемости давали в основном люди, прилетевшие в Россию из-за рубежа, то в начале апреля заражения начали выявлять и у тех сибиряков, которые побывали в Москве или Санкт-Петербурге.

Теперь медики отмечают рост числа заболевших внутри области.

12 апреля из 10 новых диагнозов COVID-19 два были поставлены людям, не покидавшим в последнее время Новосибирск.

Ранее было зафиксировано ещё три случая заболевания среди новосибирцев, которые не выезжали за пределы региона.

Напомним, по данным на утро 13 апреля, количество заразившихся коронавирусом в Новосибирске выросло до 46 человек.