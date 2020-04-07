Депутаты Заксобрания передали волонтёрам мобильную приёмную

сегодня 12:51 Поделиться

Фото предоставлено Законодательным собранием Новосибирской области

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области Елена Тырина и Фёдор Николаев передали мобильную приёмную для поездок волонтёров; вместе с добровольцами парламентарии развозили продуктовые наборы пожилым людям.

Покупка и доставка продуктов и лекарств, помощь в оплате коммунальных услуг – это то, чем сегодня можно помочь людям старшего поколения. Депутаты и предприниматели формируют продуктовые наборы из самых необходимых товаров и доставляют их тем, кому они так необходимы. А главные помощники сегодня – волонтёры.

На избирательном округе № 15, в который входят весь Тогучинский район и некоторые сёла Мошковского района, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области Елена Тырина и Фёдор Николаев также организовали помощь и передали мобильную приёмную для поездок волонтеров. А днём ранее вместе с ребятами они развозили продуктовые наборы.

«Пожалуйста, соблюдайте режим самоизоляции, берегите себя, – обратились депутаты к пожилым людям. – В той непростой ситуации, в которой сегодня оказался каждый из нас, важно сохранять спокойствие и не паниковать! Главное сейчас – поберечь себя и своих близких. Здоровья вам!»

Напомним, 9 апреля депутаты Законодательного собрания Новосибирской области получили ответы на вопросы о коронавирусной инфекции.