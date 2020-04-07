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Девять новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Бурятии

сегодня 09:41

Фото с сайта pixabay.com

В Республике Бурятия за минувшие сутки выявили девять новых случаев COVID-19; всего с начала эпидемии в регионе заболели 86 человек.

В понедельник, 13 апреля, в министерстве здравоохранения Республики Бурятия сообщили о девяти новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Ещё у семерых подозревают наличие смертельного заболевания.

«В настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий», – рассказали в ведомстве.

Уже обследовали 2903 человека. Все заболевшие находятся в Республиканской клинической инфекционной больнице. На данный момент госпитализировано 108 человек, у 68 коронавирус подтверждён, из них 14 дети. Выписаны 17 пациентов, в том числе двое за минувшие сутки. Один человек умер.

Напомним, 8 апреля Республика Бурятия стала одним из самых опасных регионов по коронавирусной инфекции.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

эпидемия
Республика Бурятия
коронавирус

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