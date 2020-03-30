«Дорожное радио» и продюсерский центр Игоря Матвиенко проводят конкурс к 30-летнему юбилею песни «Конь» группы «Любэ»

сегодня 15:50 Поделиться

Фото предоставлено «Дорожным радио»

В течение всего апреля группа «Любэ» и продюсерский центр Игоря Матвиенко проводят конкурс «Сяду нонче дома с конём!». Принять в нём участие смогут все слушатели «Дорожного радио», вынужденные коротать время в домашней самоизоляции, а победитель получит уникальный шанс спеть ставшую уже народной песню вместе со своим кумиром.

Выиграть главный приз – возможность выступить на одной сцене с лидером группы «Любэ» – сможет каждый, кто запишет ролик со своей версией исполнения песни «Конь». Её необходимо исполнить под фонограмму, звучащую в наушниках и снять видео в горизонтальной ориентации. Получившийся ролик следует загрузить на YouTube с тэгом #matveymusic, а ссылку на него отправить на почту kon@matvey.ru с темой «Конкурс "Конь"». Лучших исполнителей выберет жюри из музыкальной академии Игоря Матвиенко – их работы будут смонтированы в один клип вместе с группой «Любэ». Подарком от «Дорожного радио» за самое душевное исполнение станет гитара с автографом Николая Расторгуева.

Николай Расторгуев:

«Когда мы записывали песню на студии – это было около 30 лет назад, мы и представить себе не могли, какую она приобретёт всенародную любовь и популярность! Песню "Конь" знают миллионы наших людей, детей и взрослых, во всех уголках нашей необъятной страны. Она стала поистине народной! Все те, кто ответственно соблюдают режим самоизоляции и находятся дома – пойте эту песню вместе с нами и участвуйте в конкурсе "Сяду нонче дома с конём"».

Сольный концерт группы «Любэ» состоится 23 февраля 2021 года в столичном «Крокус Сити Холле». Детали участия в конкурсе – на канале MatveyMusic в Youtube и на сайте «Дорожного радио».

Напомним, 30 марта стало известно, что на «Дорожном радио» расскажут истории героев «Бессмертного полка».