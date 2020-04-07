Двенадцать человек заразились коронавирусом в Кузбассе
Фото с сайта pixabay.com
На 11:00 понедельника, 13 апреля, в Кемеровской области зарегистрировано 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией; пациенты в стабильном состоянии находятся в изоляторе.
Ещё один случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили среди жителей Кемеровской области. Об это сообщили в оперативном штабе.
«В настоящее время в инфекционных больницах региона находится десять больных. Двое выздоровели», – сообщили в оперштабе.
Всего на карантине находится 3522 человека. Они расположены в медицинских учреждениях, обсерваторах и дома. Большинство из них вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Напомним, на 11 апреля в Кемеровской области было зарегистрировано 11 больных коронавирусом.
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