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Двенадцать человек заразились коронавирусом в Кузбассе

сегодня 11:57

Фото с сайта pixabay.com

На 11:00 понедельника, 13 апреля, в Кемеровской области зарегистрировано 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией; пациенты в стабильном состоянии находятся в изоляторе.

Ещё один случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили среди жителей Кемеровской области. Об это сообщили в оперативном штабе.

«В настоящее время в инфекционных больницах региона находится десять больных. Двое выздоровели», – сообщили в оперштабе.

Всего на карантине находится 3522 человека. Они расположены в медицинских учреждениях, обсерваторах и дома. Большинство из них вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Напомним, на 11 апреля в Кемеровской области было зарегистрировано 11 больных коронавирусом.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

эпидемия
Кемеровская область
коронавирус

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