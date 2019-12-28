Глаша, Ласка, Удивляка – новосибирцев просят помочь выбрать кличку двум бездомным кошкам

сегодня 10:18 Поделиться

Фото со страницы Центра по проблемам домашних животных в Новосибирске в социальной сети «ВКонтакте»

Центр по проблемам домашних животных Новосибирска попросил подписчиков паблика помочь с выбором имён для двух очаровательных кошек; сейчас обе усатые подруги живут в приюте под номерами 153 и 168.

Заменить порядковые номера своих подопечных на благозвучные клички решили в Новосибирском центре по проблемам домашних животных. Начали с двух серых кошек, которые пока откликаются только на «кыс-кыс», а в документах значатся как «153» и «168». Об этом сообщается на странице паблика в соцсети «ВКонтакте».

«Кошечка 153-к пушистая трёхцветная красоточка, обработана от паразитов, ласковая и адекватная.

И котёнок-подросток, девочка 168-к приучена к лоточку, обработана, однократно привита», – описали претенденток на звучные имена в центре.

Чтобы новосибирцам было легче придумывать клички, работники центра рассказали об особенностях характера животных.

«Пушистая трёхцветная кошечка очень не любит сидеть в клетке и очень любит сидеть на ручках – встаёт на задние лапки и просит взять её на руки. Сидит пока не очень ловко (вцепляется коготками как в последнюю надежду), но терпимо», – описали в центре взрослую кошку.

О ней известно ещё и такое: на хвосте небольшая мутация – кончик изогнут.

«Говорят, это признак породистой крови. У нее очень мудрый взгляд. Взгляд человека, который многое видел, многое перенёс и всё понимает», – добавили в центре.

Вторая – ещё котёнок, ей нет и года. Очень красивая и изящная. К другим кошкам без восторга, но и без истерик – так, стандартное шипение на чужака.

«Очень любит играть. Смотрит внимательно, на шею не бросается – изучает. Посторонним взять себя на руки позволяет, но потом деликатно смывается: "Простите, но я вас совсем не знаю"», – описали вторую кошку работники центра.

Творческие новосибирцы уже предложили несколько вариантов, среди них Анфиса и Мила, Ласка, Удивляка, Дымка, Клякса, Фаня и Юся, Варя и Лея, Глаша и Маргоша.

Тех, кто готов не только дать имя серым красавицам, но и приютить их, просят обращаться в центр – там помогут пройти процедуру «усыновления».

Напомним, в декабре новосибирцы искали нового хозяина для кошки, которая спаслась от лютого мороза в электричке.