Главную опасность медицинских масок при коронавирусе назвали врачи

сегодня 12:39 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Во всемирной организации здравоохранения рассказали, что маски могут быть опасны для людей.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1» заявила о том, что медицинские маски могут быть опасными для людей. Использование масок при игнорировании других мер по профилактике COVID-19 повышает риск заражения коронавирусной инфекцией.

«Нужно, чтобы у людей было достаточно масок. Однако маска защищает не полностью. Если носить только маску, а всё другое бросить – не соблюдать дистанцию, не мыть руки, – вы точно заболеете. Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять своё поведение. Маска не должна быть мокрой. После двух часов использования её можно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции», – рассказала Вуйнович.

Представитель ВОЗ сообщила, что здоровым людям не всегда следует носить маски.

«Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска», – отметила эксперт.

Напомним, в Новосибирске за прошедшие сутки выявили восемь новых случаев коронавируса.