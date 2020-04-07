Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Главную опасность медицинских масок при коронавирусе назвали врачи

сегодня 12:39

Фото с сайта pixabay.com

Во всемирной организации здравоохранения рассказали, что маски могут быть опасны для людей.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1» заявила о том, что медицинские маски могут быть опасными для людей. Использование масок при игнорировании других мер по профилактике COVID-19 повышает риск заражения коронавирусной инфекцией.

«Нужно, чтобы у людей было достаточно масок. Однако маска защищает не полностью. Если носить только маску, а всё другое бросить – не соблюдать дистанцию, не мыть руки, – вы точно заболеете. Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять своё поведение. Маска не должна быть мокрой. После двух часов использования её можно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции», – рассказала Вуйнович.

Представитель ВОЗ сообщила, что здоровым людям не всегда следует носить маски.

«Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска», – отметила эксперт.

Напомним, в Новосибирске за прошедшие сутки выявили восемь новых случаев коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

маски
ВОЗ
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

83257
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
65191
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
60534
На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону
48745
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
43687
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
29250
«Из-за таких весь этот дефицит»: в Новосибирске массово скупают медицинские маски
28895
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии