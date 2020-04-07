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Голикова спрогнозировала рост заболеваемости коронавирусом на следующей неделе

сегодня 20:02

Фото с сайта pixabay.com

Вице-премьер заявила о начале роста заболеваемости коронавирусом в России; после этого возможен выход на плато.

Рост заболеваемости коронавирусом в России возможен на следующей неделе. Об этом во время совещания с президентом РФ сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, рост – необходимая стадия перед выходом на плато заболеваемости. Также он возможен в течение текущей недели, считает вице-премьер.

Плато, в свою очередь, может наступить позже, заявила Голикова.

На том же совещании вице-премьер сообщила, что в России в ближайшее время будут развёрнуты 95 тысяч коек для заражённых коронавирусной инфекцией. Также она отметила, что не все регионы России соблюдают правила всеобщей самоизоляции – это является одной из причин роста заболеваемости.

Ранее на совещании президент Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране сейчас ухудшается. Он подчеркнул важность бесперебойной работы системы здравоохранения. В то же время Путин подтвердил, что наблюдается дефицит медицинских средств защиты. Для этого, считает глава государства, можно создать федеральный резерв подобных средств. Соответствующую рекомендацию президент дал правительству.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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