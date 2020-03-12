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Грузовой поезд насмерть сбил беременную лосиху в Сибири

сегодня 19:21

Фото пресс-службы управления МВД на транспорте по СФО

Беременная лосиха не успела покинуть железнодорожные пути после сигнала машиниста грузового поезда; животное погибло.

Машинист грузового поезда в Иркутской области не смог предотвратить столкновение с животными, которые переходили пути. В результате одно из них скончалось.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по СФО, инцидент произошёл на перегоне Бирюсинск – Юрты на территории Тайшетского района Иркутской области.

Железнодорожные пути переходили три лося. Заметивший их машинист начал подавать звуковые сигналы – двое покинули железнодорожное полотно, а один остался в междупутье и стал убегать по ходу движения локомотива.

«Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение не удалось.
Как выяснилось позже, погибла беременная лосиха», – уточнили в ведомстве.

Напомним, в марте сибиряков шкоировала массовая гибель косуль, выходящих из леса к дороге.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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