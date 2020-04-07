«Хотел бы вас попросить не паниковать»: полный текст обращения мэра наукограда Кольцово в связи с выявленным случаем коронавируса

сегодня 19:13 Поделиться

Фото Михаила Докукина

Власти Кольцово подтвердили первое заражение COVID-2019 на территории наукограда; мэр Николай Красников призывает не поддаваться панике.

Мэр Кольцово Николай Красников подтвердил первое заражение коронавирусом на территории наукограда. В понедельник, 13 апреля, он записал видеообращение к жителям и предложил отнестись к этому случаю серьёзно. Глава наукограда рассказал об обстановке в Кольцово в связи с распространением COVID-19 – публикуем полный текст его обращения:

«Уважаемые земляки!

Сегодня, уже по сложившейся в последнее время традиции, после заседания областного штаба по коронавирусу, я довожу до вас наиболее значимую информацию и хотел бы поговорить о ситуации в Кольцово.

Как предписано указом президента Российской Федерации, субъекты сами, исходя из эпидемиологической ситуации, обстановки, местных условий, определяют ту систему ограничений, которую вводит власть для того, чтобы «пресечь» развитие этого коварного вируса.

На пятничном заседании штаба при губернаторе Новосибирской области Травникове Андрее Александровиче, была проанализирована ситуация и принято решение сделать некоторые ослабления в сторону развития экономической активности. Ещё ряд сфер выходит на работу. То есть к промышленным предприятиям прошлой недели и строительному комплексу добавлены сельхозпредприятия и сфера услуг. Здесь имеются в виду ремонты обуви, одежды, химчистка, косметические салоны, парикмахерские, то есть то, что, казалось бы, не первой необходимости, но тоже очень востребовано и где занято много малых предприятий и частных предпринимателей. Естественно, это всё разрешено при соблюдении строгой техники безопасности, правил организации труда для сотрудников, поэтому нам тоже предписано следить за соблюдением этого порядка, как и соответствующим органам и специальным подразделениям.

Кроме того, с учётом позиции многих районов, в сторону которых, в связи с ситуацией, предполагается передвижение многих людей, принято решение о полном закрытии весенней охоты. Дело в том, что это действительно вызывает ажиотаж, перемещение к местам скопления охотников, поэтому в этом году решено отказаться от весенней охоты до того момента, когда ситуация стабилизируется.

Теперь хотелось бы сказать о, наверное, центральном отсеке своего сообщения, о том, что сегодня я, к сожалению, должен подтвердить тот факт, который в наших соцсетях уже активно обсуждается. Первое заражение на территории Кольцово подтвердилось. Мы должны сделать из этого серьёзные выводы, тем более, что человек, у которого подтвердился диагноз, не откуда-то приехал, а жил среди нас, и, имея признаки ОРВИ, был доставлен в инфекционную больницу, как и его супруга. И у него диагноз пневмонии перешел в диагноз COVID-19. Медики, которые с ним контактировали, сейчас находятся под наблюдением.

В целом в Кольцово под наблюдением находятся 34 человека. Это те люди, которые приехали из Санкт-Петербурга, Московской области, Москвы и находятся на карантинном наблюдении. Я очень прошу вас, уважаемые сограждане, отнестись к этому чрезвычайно серьёзно. Мы – особый наукоград, где находится "Вектор", который в центре мировой борьбы с вирусом, и, конечно, мы должны понимать его опасность, и, наверное, больше других четко соблюдать все правила, предписанные президентом. К нашему счастью, они не такие жесткие, как в той же Москве, где вводится специальный пропускной режим, специальные обработки и так далее. У нас пока все зависит от нас.

К сожалению, в администрацию поступают многочисленные звонки аккуратных и ответственных сограждан, которые жалуются на то, что слишком много в последнее время наших земляков гуляют в хорошую погоду целыми компаниями. Появляются группы молодёжи, которые собираются возле здания МФЦ. Мне самому приходилось много раз делать им замечания, предлагать разойтись, напоминать о правилах. Я хотел бы вас попросить, с одной стороны, не паниковать, с произошедшим заражением мы справимся. В Новосибирской области 38 заражений за весь период, это относительно благополучная ситуация по сравнению с другими регионами, тем не менее, она всё же тревожит. В последние дни заболевших прибавилось, а прогулки через некоторое время тоже могут отозваться другими цифрами.

Я хочу, чтобы вы правильно отнеслись к информации, которую мы сейчас записываем и она транслируется в Кольцово. Некоторым она не нравится со ссылкой на то, что сотрудники "Вектора" и другие должны высыпаться, а врывающаяся тревожная информация мешает спать. Это не наша прихоть, это позиция области и через сеть оповещения она доносится до жителей. Может быть, в других местах эта сеть работает не так чётко, но в Кольцово все эти пункты достаточно слышны. Мы, к сожалению, вынуждены напоминать вам, уважаемые сограждане, что не всё спокойно.

Говоря о медицинской теме, хочу ещё раз по просьбе руководителя нашей районной клинической больницы сказать о том, что наши медики, как и все медики страны, особенно те, кто причастен к подобным заражениям и наблюдениям за большим количеством людей, очень напряженно работают и предлагают при признаках беспокойства и температуре не ходить по поликлиникам, обращаться через 112, либо через регистратуру и вызывать на дом врача. Для этих целей создана специальная группа из терапевта, педиатра и фельдшера. За ними закреплён специальный автомобиль, в рабочее время они выезжают по таким вызовам и принимают решения насчёт больных. При тяжелых показателях или пневмонии пациент оперативно доставляется в инфекционную больницу с последующим взятием анализа на COVID-19. В нерабочее время выделена специальная группа скорой помощи, за которой также закреплён автомобиль. Это бригада, которая работает только по температурным сигналам для того, чтобы эту категорию оперативно переправить по верному алгоритму. Так что будьте внимательны к здоровью своих близких, не занимайтесь самолечением, но действуйте по той схеме, которую я вам рассказал. В Кольцово больница недалеко.

Самые разные слухи доходят, фейки, в которых число заражений удваивается или называются неверные места их выявления. Давайте не паниковать, всё зависит от нас. Сотрудники "Вектора", которые больше нас понимают в этом вирусе, и руководитель Ринат Амирович Максютов, и те, кто непосредственно занимается разработкой вакцины и каждый день не расстаётся с маской, они тоже озабочены тем, что у нас довольно вольное перемещение по Кольцово. Мною сориентирована полиция, участковая служба для того, чтобы как-то это пресекать на уровне разъяснения информации таким нашим гражданам и молодёжным и семейным группам о том, как нужно себя вести, но, надеюсь, вы это понимаете.

И последнее, что ещё хотел сказать, и всегда об этом говорю. Наш "Вектор" продолжает замечательно героически работать. Эта неделя прошла с большим сухим остатком. Во-первых, Максютов Ринат Амирович сам лично на совещании ведущих вирусологов страны докладывал нашему президенту о тех работах и перспективах исследований, которые проводит сейчас "Вектор", о том, что идет разработка и уже анализ вакцины, готовятся клинические испытания. По какой схеме они будут происходить – будет принято решение в ближайшее время на самом высоком уровне. И, конечно же, хорошая весть из "Вектора" пришла ещё в пятницу, 10 апреля, о том, что зарегистрирована ещё одна тест-система наших ученых, которая определяет антитела. Это делается практически впервые в России и с сегодняшней недели, как сказал Ринат Амирович, будет производиться уже наработка этой тест-системы, которая позволит определять степень заражённости и природной привитости наших жителей. Это позволит нам продвинуться в понимании того, как бороться в дальнейшем с этим вирусом.

И в завершении я ещё раз, уважаемые граждане, обращаюсь к вам. Мы говорили сегодня о тревожной информации, не только в области, но и в Кольцово, где появился первый случай заражения. Давайте отнесемся к этому как к звонку, очень тревожному, на который нужно среагировать. Я обращаюсь к родителям: больше интересуйтесь, где гуляет пусть даже после дистанционного обучения ваш ребёнок.

По решению штаба Кольцово отнесено к третьей, самой тревожной категории населённых пунктов, наиболее массово населённой в связи с близостью к Новосибирску. Именно здесь рекомендовано сохранить дистанционное обучение. Кое-где в сельских удалённых пунктах разрешили вновь очную форму обучения. У нас – строго дистанционная. Естественно, продолжают работать детские сады, но в дежурном режиме. Для Кольцово это 106 детей в 10 группах примерно по 10 человек в каждой. Этого пока достаточно, чтобы обеспечить весь рабочий персонал. В целом звучали цифры, что 77 % по области из работающего населения сейчас вышли на работу. И мы должны заниматься и оживлением экономики, чтобы не запустить её, но в целом, это накладывает на нас с вами особый отпечаток ответственности за соблюдение строгих правил. Поэтому в завершении ещё раз прошу вас, дорогие, уважаемые сограждане, давайте действительно будем с гражданской ответственностью.

К маскам разное отношение, кто-то носит, они, безусловно, нужны, когда мы предполагаем контакт с возможным заражением либо где-то в больницах. В местах общего пользования они точно не будут лишними. Гулять, наверное, как говорят эксперты, можно и без них, но с соблюдением дистанции. Вы – люди взрослые, сами разбираетесь, я уже не говорю о банальном мытье рук, дезинфекции помещений, рабочих мест, телефонов. Это вы слышите каждый раз, но это – не мелочи, это то, что может при пренебрежении уносить жизнь. Надеюсь, мы не дойдём до каких-то печальных и мрачных цифр в Кольцово, в Сибири в целом, уверен, как и президент, как наше правительство, что мы с этим справимся. Попробуем сделать это быстрее. Впереди у нас ещё 9 мая, очень хотелось бы всем быть в хорошем настроении к этому празднику. Уже понятно, что по полной схеме мы не освободимся от всех забот к этой замечательной дате. Жизнь продолжается, но давайте будем ответственными за своё здоровье, здоровье близких. Удачи всем нам, и давайте без паники, но ответственно переживём этот сложный период.

До новых встреч!

Мэр наукограда Кольцово Н.Г. Красников».