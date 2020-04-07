Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

«Хвастаться особо нечем»: Путин жёстко высказался о системе здравоохранения России

сегодня 20:22

Фото kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что в системе здравоохранения есть множество проблем; он назвал разгильдяйством неисполнение санитарных норм.

Президент России Владимир Путин подтвердил наличие множества проблем в системе здравоохранения страны. Об этом глава государства заявил на совещании по ситуации с коронавирусом сегодня, 13 апреля.

«Хвастаться особо нечем», – сказал он.

Также он заявил, что считает разгильдяйством неисполнение санитарно-эпидемиологических норм при проведении работ. По его словам, любые нарушения будут рассматриваться как преступная халатность. Глава государства отметил на совещании, что у руководителей регионов есть срок для исполнения поручений в 2-3 недели, но он «быстро тает».

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

83522
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
67722
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
60943
На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону
48821
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
46907
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
30507
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии
29284
«Из-за таких весь этот дефицит»: в Новосибирске массово скупают медицинские маски