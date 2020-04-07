«Хвастаться особо нечем»: Путин жёстко высказался о системе здравоохранения России

сегодня 20:22 Поделиться

Фото kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что в системе здравоохранения есть множество проблем; он назвал разгильдяйством неисполнение санитарных норм.

Президент России Владимир Путин подтвердил наличие множества проблем в системе здравоохранения страны. Об этом глава государства заявил на совещании по ситуации с коронавирусом сегодня, 13 апреля.

«Хвастаться особо нечем», – сказал он.

Также он заявил, что считает разгильдяйством неисполнение санитарно-эпидемиологических норм при проведении работ. По его словам, любые нарушения будут рассматриваться как преступная халатность. Глава государства отметил на совещании, что у руководителей регионов есть срок для исполнения поручений в 2-3 недели, но он «быстро тает».