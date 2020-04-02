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Идеальные животные: вирусологи предложили испытывать вакцину от коронавируса на кошках

сегодня 09:52

Фото с сайта pixabay.com

Найдены идеальные животные для тестирования вакцины от коронавируса; учёные выяснили, что кошки для этого подойдут больше, чем мыши.

Вакцину от коронавируса предлагают испытать на кошках. Российские вирусологи считают, что они наиболее восприимчивы к COVID-19, сообщают «Известия».

О высокой чувствительности кошек к коронавирусу свидетельствуют научные работы учёных из Китая. По их данным, проверка на наличие антител к SARS-CoV-2 у уханьских кошек выявила, что 14,7 % задействованных в исследовании животных были заражены.

В начале апреля сообщалось, что кошки из Уханя, ставшего эпицентром коронавируса, массово заразились. При этом учёные обнаружили антитела к коронавирусу в организме более десяти кошек.

Кроме того, кошки могли также инфицироваться и от человека, поскольку заражённых питомцев всё чаще обнаруживают у заболевших хозяев. При этом случаев обратной передачи коронавируса от животных к человеку официально не зафиксировано.

Как отмечают специалисты, кошек чаще всего используют в неврологических исследованиях, так как их нервная система сложная, но при этом стабильная.

Однако такие подопытные будут стоить дороже, чем используемые сейчас в испытаниях мыши. Кроме того, питомников с чистыми линиями таких животных, которые подходили бы для работы, крайне мало.

Пока практические испытания вакцины на кошках не начались.

Напомним, в начале апреля учёные сообщили, что коронавирус практически не поражает собак, свиней и птиц, но может быть опасным для кошек.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

кошки
вакцина
коронавирус

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