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Блогер Варламов раскритиковал прихожан новосибирских храмов, пришедших освятить вербы в период коронавируса

сегодня 16:22

Фото Александры Литвиновой

Беспечность новосибирских православных вышла на федеральный уровень. На массовые посещения церквей города прихожанами в Вербное воскресенье обратил внимание известный блогер Илья Варламов.

Верующих по всей стране режим самоизоляции не остановил. Несмотря на рекомендации оставаться дома, жители российских городов массово отправились в церкви. Фотографии праздника из разных регионов России заполнили соцсети.

Вечером 12 апреля блогер выложил публикацию, в которой упомянул Новосибирск.

«... Казалось бы, вторая неделя изоляции, уже из каждого утюга объясняют, почему нужно сидеть дома, но нет. Когда в голове солома, никакие объяснения врачей, мировой опыт и даже сто тысяч трупов по всему миру не остановят от посещения храма.

Причём это происходит по всей стране. Вот Новосибирск. Несмотря на то, что на входе в храм висит напоминание о необходимости применения защитных масок и о соблюдении дистанции, никто явно правила не соблюдает», – написал Илья Варламов, проиллюстрировав материал фотографиями из Вознесенского собора.

Напомним, Новосибирск уже не раз попадал в поле зрения Ильи Варламова – в декабре он назвал два самых уродливых здания Новосибирска.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

Теги

коронавирус
вербное воскресенье
илья варламов

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