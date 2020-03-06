Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Именинница на карантине: главную яму Новосибирска в день рождения украсили воздушными шарами

сегодня 13:09

Фото Дмитрия Мишина

Самая знаменитая дорожная яма страны, расположенная на улице Котовского в Новосибирске, сегодня отмечает день рождения; из-за коронавирусного карантина гостей на праздник решили не звать.

Сегодня, 13 апреля, знаменитая Яма на Котовского принимает поздравления: её днём рождения считается дата первой записи в «Твиттере» Ямы, который создал новосибирский маркетолог Дмитрий Мишин.

По его словам, в этом году из-за пандемии коронавируса день рождения отметили скромно, по всем правилам карантина – без собрания людей и приглашения журналистов.

«Просто повесил воздушные шарики. Четыре шарика, надутые воздухом, символизируют обещания чиновников, которые четыре года обещают навести порядок на этом участке Котовского», – сказал Мишин.


За годы своего существования яма на Котовского стала знаменитой на всю страну. В первую очередь благодаря наличию собственного «Твиттера» и регулярным обновлениям информации.

За последние годы яма пережила разное. По словам Дмитрия Мишина, и асфальт в лужи укладывали, и ремонтировали для сюжета в новостях в другом месте, и асфальт поверх люков клали.

«Даже министр транспорта Дитрих в эфире Первого канала читал "Твиттер" Ямы. И даже после того, как на этом участке сделали капитальный ремонт, оказалось, что забыли сделать уклон – теперь в любой мало-мальский дождь там скапливается вода, и людям невозможно перейти дорогу. Это уже не Яма, а Аквапарк на Котовского или цирк на воде», – говорит сибиряк.

Напомним, в марте новосибирец пожаловался на опасную яму у Бугринского моста.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

яма
Новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

83331
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
65802
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
60620
На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону
48760
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
44754
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
29352
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии
29255
«Из-за таких весь этот дефицит»: в Новосибирске массово скупают медицинские маски