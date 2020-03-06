Именинница на карантине: главную яму Новосибирска в день рождения украсили воздушными шарами

сегодня 13:09 Поделиться

Фото Дмитрия Мишина

Самая знаменитая дорожная яма страны, расположенная на улице Котовского в Новосибирске, сегодня отмечает день рождения; из-за коронавирусного карантина гостей на праздник решили не звать.

Сегодня, 13 апреля, знаменитая Яма на Котовского принимает поздравления: её днём рождения считается дата первой записи в «Твиттере» Ямы, который создал новосибирский маркетолог Дмитрий Мишин.

По его словам, в этом году из-за пандемии коронавируса день рождения отметили скромно, по всем правилам карантина – без собрания людей и приглашения журналистов.

«Просто повесил воздушные шарики. Четыре шарика, надутые воздухом, символизируют обещания чиновников, которые четыре года обещают навести порядок на этом участке Котовского», – сказал Мишин.



За годы своего существования яма на Котовского стала знаменитой на всю страну. В первую очередь благодаря наличию собственного «Твиттера» и регулярным обновлениям информации.

За последние годы яма пережила разное. По словам Дмитрия Мишина, и асфальт в лужи укладывали, и ремонтировали для сюжета в новостях в другом месте, и асфальт поверх люков клали.

«Даже министр транспорта Дитрих в эфире Первого канала читал "Твиттер" Ямы. И даже после того, как на этом участке сделали капитальный ремонт, оказалось, что забыли сделать уклон – теперь в любой мало-мальский дождь там скапливается вода, и людям невозможно перейти дорогу. Это уже не Яма, а Аквапарк на Котовского или цирк на воде», – говорит сибиряк.

Напомним, в марте новосибирец пожаловался на опасную яму у Бугринского моста.