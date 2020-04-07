Из-за коронавируса РЖД отменили бесплатные перевозки ветеранов Великой Отечественной войны

сегодня 14:49 Поделиться

Фото ОК.ру

В холдинге пообещали возобновить бесплатные перевозки ветеранов после снятия ограничительных мер; ветераны могли проехать на поезде бесплатно.

«Российские железные дороги» сообщили о временной отмене бесплатных перевозок ветеранов Великой Отечественной войны. Сообщение об этом появилось на сайте холдинга.

«В связи с эпидемиологической обстановкой и требованием ко всем жителям России старше 65 лет не покидать места проживания для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией, с 13 апреля 2020 года приостанавливаются бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих в поездах дальнего следования», – говорится в сообщении компания.

Как заверяет РЖД, оформление бесплатных перевозок возобновится сразу же после снятия ограничительных мер из-за распространения коронавируса.

Напомним, из-за коронавируса РЖД временно отменили 30 поездов дальнего следования.