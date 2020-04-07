Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Из-за коронавируса запретили приносить еду на предприятия в Сибири

сегодня 19:29

Фото с сайта pixabay.com

В Омске сотрудникам предприятий, которым разрешили выйти на работу, запретили приносить еду из дома; в столовых должны использовать одноразовую посуду.

В Омской области скорректировали меры профилактики распространения коронавируса. Соответствующий документ подписан главным санитарным врачом региона Александром Кригом.

В случае отсутствия на предприятии столовой запрещено принимать пищу, принесённую из дома, на рабочих местах.

Работодатель, чьи сотрудники вышли на работу, должен оборудовать специальное помещение для питания сотрудников. В нём должна быть возможность мытья рук и соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра. Кроме того, должны быть установлены дозаторы с антисептиками.

На тех предприятиях, где есть столовые, пунктам питания рекомендовано использовать только одноразовую посуду. После использования её необходимо упаковывать в плотные пакеты и утилизировать специальным образом.

Напомним, сегодня, 13 апреля, коронавирус в Омске подтвердился у 20 человек.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Омская область
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

83522
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
67722
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
60943
На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону
48821
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
46907
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
30507
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии
29284
«Из-за таких весь этот дефицит»: в Новосибирске массово скупают медицинские маски