Из-за коронавируса запретили приносить еду на предприятия в Сибири

сегодня 19:29 Поделиться

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В Омске сотрудникам предприятий, которым разрешили выйти на работу, запретили приносить еду из дома; в столовых должны использовать одноразовую посуду.

В Омской области скорректировали меры профилактики распространения коронавируса. Соответствующий документ подписан главным санитарным врачом региона Александром Кригом.

В случае отсутствия на предприятии столовой запрещено принимать пищу, принесённую из дома, на рабочих местах.

Работодатель, чьи сотрудники вышли на работу, должен оборудовать специальное помещение для питания сотрудников. В нём должна быть возможность мытья рук и соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра. Кроме того, должны быть установлены дозаторы с антисептиками.

На тех предприятиях, где есть столовые, пунктам питания рекомендовано использовать только одноразовую посуду. После использования её необходимо упаковывать в плотные пакеты и утилизировать специальным образом.

Напомним, сегодня, 13 апреля, коронавирус в Омске подтвердился у 20 человек.