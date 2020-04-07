Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Как тратят деньги на борьбу с коронавирусом, проверит Генпрокуратура России

вчера 23:11

Фото pixabay.com

Генеральная прокуратура России взяла на контроль расходование средств бюджета, выделенных на борьбу с коронавирусом; в регионах будет тотальный контроль.

Генеральная прокуратура России взяла под контроль расходование бюджетных денег, которые выделены регионам для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

"Генеральной прокуратурой поручено прокурорам регионов организовать системное надзорное сопровождение использования таких бюджетных средств", — сообщили в ведомстве.

По сообщению ведомства, особое внимание прокуроры будут обращать на ситуации, когда мероприятиям по борьбе с коронавирусом кто-то чинит препятствия.

За соблюдением бюджетной дисциплины и защитой прав граждан в Генпрокуратуре пообещали следить тщательно и с применением всех законных мер.

Напомним, сегодня президент Владимир Путин назвал разгильдяйством отношение некоторых регионов к ситуации с коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Генеральная прокуратура РФ
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

83585
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
68276
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
61022
На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону
48842
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
47206
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
30943
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии
29298
«Из-за таких весь этот дефицит»: в Новосибирске массово скупают медицинские маски