Как тратят деньги на борьбу с коронавирусом, проверит Генпрокуратура России

вчера 23:11 Поделиться

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Генеральная прокуратура России взяла на контроль расходование средств бюджета, выделенных на борьбу с коронавирусом; в регионах будет тотальный контроль.

Генеральная прокуратура России взяла под контроль расходование бюджетных денег, которые выделены регионам для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

"Генеральной прокуратурой поручено прокурорам регионов организовать системное надзорное сопровождение использования таких бюджетных средств", — сообщили в ведомстве.

По сообщению ведомства, особое внимание прокуроры будут обращать на ситуации, когда мероприятиям по борьбе с коронавирусом кто-то чинит препятствия.

За соблюдением бюджетной дисциплины и защитой прав граждан в Генпрокуратуре пообещали следить тщательно и с применением всех законных мер.

Напомним, сегодня президент Владимир Путин назвал разгильдяйством отношение некоторых регионов к ситуации с коронавирусом.