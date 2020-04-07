Когда ждать переломного момента с пандемией коронавируса рассказал вирусолог из Китая

сегодня 08:23 Поделиться

Фото с сайта magazeta.com

Ведущий вирусолог КНР Чжун Наньшань спрогнозировал, сколько времени ещё ждать до начала снижения заболеваемости коронавирусной инфекции в мире; на это будет влиять множество факторов.

До пика пандемии коронавируса осталось как минимум две недели. Такое заявление сделал ведущий вирусолог Китая Чжун Наньшань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание «Женьминь Женьбао».

По его словам на развитие эпидемии влияет множество факторов, которые могут отличаться в разных частях страны, не говоря уже про мир в целом.

«Если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию, боюсь, что нужно ещё две недели», — заявил Чжун Наньшань.

Он сравнил нынешнею ситуацию с коронавирусной инфекцией с пандемией 1918 года, когда испанский грипп по различным оценкам от которого умерли от 50 до 100 миллионов человек. В прошлом правительства не вводили жёстких карантинных мер, это позволило болезни стремительно распространиться по всему миру. Сейчас, руководство стран или регионов вводит ряд ограничений, и чем жёстче меры, тем быстрее эпидемия поёдёт на спад.

Чжун Наньшань привёл в пример север Италии. Там в некоторых городах ввели карантин, во время которого все находятся дома, а если нужно выйти на улицу, соблюдают все меры предосторожности: носят маски и не приближаются друг к другу. Там заболевание практически отсутствует.

Напомним, с 13 апреля в Новосибирской области разрешили работать предприятиям и организациям некоторых сфер экономики.