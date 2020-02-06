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Колбаса, шоколад и бургер: оголодавшие новосибирцы начали воровать из продуктовых магазинов

сегодня 17:02

Фото с сайта pixabay.com

Сразу несколько попыток краж пресекли новосибирские правоохранители в минувшие выходные; воришки покушались на продукты питания.

Рост числа попыток краж из продуктовых магазинов отмечают в новосибирском агентстве безопасности «Гвардия». Причём если раньше воришек интересовали элитные сорта алкоголя или кофе, то сейчас сибиряки «охотятся» на колбасу и бургеры.

Как рассказали в пресс-службе охранного предприятия, днём 11 апреля бойцы группы быстрого реагирования задержали девушку, пытавшуюся пронести мимо кассы неоплаченные товары: плитку шоколада, палку колбасы и флакон шампуня.

Всего – на сумму 1355 рублей.

Инцидент произошёл в Ленинском районе, в супермаркете на улице Троллейной.

12 апреля посетитель магазина на улице Лазурной в Октябрьском районе также пытался похитить продукты.

«По прибытии на место группы быстрого реагирования мужчина рассчитался за товары, которые собирался украсть, и был отпущен», – уточнили в «Гвардии».

В тот же день кнопку тревожной сигнализации нажали сотрудники супермаркета на площади К. Маркса в Ленинском районе.

Прибывшим на вызов гвардейцам они указали на молодого человека, который пытался спрятать под одеждой и вынести из магазина бургер. В присутствии гвардейцев парень рассчитался за булочку с котлетой.

Напомним, в феврале новосибирцы украли белую норковую шубу — преступление зафиксировали камеры наблюдения.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

кража
Новосибирск

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