Количество погибших от коронавируса в Москве превысило 80 человек - один из умерших моложе 40 лет

сегодня 02:03 Поделиться

Фото Pixabay

В столице резко увеличилось число погибших от коронавируса; одному из умерших было меньше 40 лет.

В Москве погибли ещё 10 человек от осложнений на фоне коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщил оперативный штаб.

"Среди умерших — пациенты от 39 до 80 лет. 39-летний пациент страдал гипертонией. Все пациенты имели сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые. Среди них – кардиомиопатия, последствия инфаркта, атеросклероз", — сказано в сообщении.

Количество летальных исходов в столице увеличилось с 72 до 82.

Напомним, сегодня количество погибших от коронавируса в России достигло 130 человек.