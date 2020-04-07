Количество умерших от коронавируса в России достигло 148 человек – за сутки скончались 18 человек

сегодня 14:51 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

18 человек умерли в России за минувшие сутки от коронавируса; всего COVID-19 подтверждён у 18 328 пациентов.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах.

За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.

Как сообщает федеральный оперативный чат, за последние сутки в России подтверждено 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов.