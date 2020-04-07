Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске: данные к 14 апреля
Фото pixabay.com
В Новосибирске оперативный штаб распространил свежие данные о ситуации с коронавирусом; последняя информация на 21:00 13 апреля.
По данным оперативного штаба Новосибирской области в регионе зарегистрировано 46 случаев коронавируса; новых заболевших нет.
По данным оперативного штаба на 21 час 13 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 10 пациентов выздоровели.
Под медицинским наблюдением находятся 1636 человек. Для 9169 жителей региона карантин завершен.
За прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 1070 случаев ОРВИ и гриппа. Госпитализированы с этими диагнозами 45 человек.
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