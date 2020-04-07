Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске к 14 апреля

сегодня 00:25 Поделиться

Фото pixabay.com

В Новосибирске оперштаб подвёл итоги дня; за сутки выявлено восемь новых случаев коронавируса.

По сообщению оперативного штаба по данным на 21:00 13 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Из общего числа заболевших 10 пациентов выздоровели и выписаны из стационара.

Под медицинским наблюдением находятся 1636 человек. Для 9169 жителей региона карантин завершен.

За прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 1070 случаев ОРВИ и гриппа. Госпитализированы с этими диагнозами 45 человек.

Напомним, в Новосибирске на 13 апреля выявлено восемь новых случаев заболевания коронавирусом.