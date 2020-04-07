Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске выросло до 46-ти 13 апреля: что известно о новых случаях заражения

сегодня 09:57 Поделиться

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Диагноз COVID-19 подтвердился утром 13 апреля ещё у восьми пациентов; пятеро из них за пределы Новосибирской области не выезжали.

Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Новосибирске утром 13 апреля. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Известно, что только два случая из восьми — завозные: Казахстан и Москва.

Один пациент – близкий родственник ранее заболевшего.

"Пять человек никуда за пределы Новосибирской области не выезжали и с уже выявленными пациентами не контактировали", — сказали в оперштабе.

Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование по каждому такому случаю, чтобы найти источник инфицирования.

Отметим, что в инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 13 апреля госпитализировано 102 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, у 36 из них диагноз лабораторно подтвержден.

Десять пациентов с коронавирусом уже выписаны после отрицательных результатов контрольных тестов.