Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Количество заболевших коронавирусом в России: 13 апреля установлен новый рекорд

сегодня 14:52

Фото с сайта «стопкоронавирус.рф»

В России выявили больше 18 тысяч заражённых коронавирусом; за сутки заразились больше 2,5 тысячи россиян.

За прошедшие сутки в России выявили 2558 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Об этом 13 апреля сообщил оперативный штаб. Таким образом, сегодня вновь обновился рекорд суточной заболеваемости – ранее он составлял 2186 заражённых.

Общее число больных в стране достигло 18 328 человек. Новые случаи заболевания выявили в 62 регионах.

За всё время погибли 148 человек. За прошедшие сутки зафиксировали 18 летальных исходов. Вылечились 1470 человек.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

83390
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
66388
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
60731
На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону
48772
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
45584
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
29785
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии
29263
«Из-за таких весь этот дефицит»: в Новосибирске массово скупают медицинские маски