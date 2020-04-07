Количество заболевших коронавирусом в России: 13 апреля установлен новый рекорд

сегодня 14:52 Поделиться

Фото с сайта «стопкоронавирус.рф»

В России выявили больше 18 тысяч заражённых коронавирусом; за сутки заразились больше 2,5 тысячи россиян.

За прошедшие сутки в России выявили 2558 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Об этом 13 апреля сообщил оперативный штаб. Таким образом, сегодня вновь обновился рекорд суточной заболеваемости – ранее он составлял 2186 заражённых.

Общее число больных в стране достигло 18 328 человек. Новые случаи заболевания выявили в 62 регионах.

За всё время погибли 148 человек. За прошедшие сутки зафиксировали 18 летальных исходов. Вылечились 1470 человек.