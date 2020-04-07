Количество заразившихся коронавирусом в Кузбассе снова выросло – за сутки плюс два пациента

сегодня 16:12 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Коронавирус подтвердился у 12 жителей Кемеровской области; за минувшие сутки новый вирус обнаружился у двоих человек.

Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Кузбассе. Всего в регионе COVID-19 подтверждён у 12 пациентов.

Как сообщалось ранее, всего на карантине в Кемеровской области находятся 3522 человека. Они расположены в медицинских учреждениях, обсерваторах и дома. Большинство из них вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Также оперативный штаб региона сообщает, что двое пациентов с диагностированным коронавирусом – дети.

«Они не соблюдали режим самоизоляции, действующий для всех жителей региона», – прокомментировали в министерстве образования и науки области.

Напомним, по данным на 13 апреля, коронавирус подтверждён более чем у 18 тысяч россиян.