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Коронавирус косит молодых: минздрав назвал возраст новых заболевших СOVID-19

сегодня 15:31

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Больше половины всех заболевших коронавирусом в Москве – люди в возрасте до 45 лет; пациенты старше 80 составляют только 5 % заразившихся.

Оперативный штаб Москвы назвал возраст пациентов, у которых на утро 13 апреля был диагностирован коронавирус. Больше половины новых пациентов инфекционных клиник – люди, которым не исполнилось 45 лет.

За последние сутки в столице выявили 1355 новых случаев коронавируса. При этом среди новых заболевших:

  • 45,5 % – от 18 до 45 лет;
  • 34 % – от 46 до 65 лет;
  • 10 % – от 66 до 80 лет;
  • 5 % – старше 80 лет;
  • 5,5 % – дети.

Напомним, по данным на 13 марта, количество заразившихся коронавирусом в России превысило 18 тысяч человек.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

возраст
коронавирус
Москва

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