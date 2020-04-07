Коронавирус косит молодых: минздрав назвал возраст новых заболевших СOVID-19

сегодня 15:31 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Больше половины всех заболевших коронавирусом в Москве – люди в возрасте до 45 лет; пациенты старше 80 составляют только 5 % заразившихся.

Оперативный штаб Москвы назвал возраст пациентов, у которых на утро 13 апреля был диагностирован коронавирус. Больше половины новых пациентов инфекционных клиник – люди, которым не исполнилось 45 лет.

За последние сутки в столице выявили 1355 новых случаев коронавируса. При этом среди новых заболевших:

45,5 % – от 18 до 45 лет;

34 % – от 46 до 65 лет;

10 % – от 66 до 80 лет;

5 % – старше 80 лет;

5,5 % – дети.

Напомним, по данным на 13 марта, количество заразившихся коронавирусом в России превысило 18 тысяч человек.