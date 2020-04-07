Коронавирус косит молодых: минздрав назвал возраст новых заболевших СOVID-19
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
Больше половины всех заболевших коронавирусом в Москве – люди в возрасте до 45 лет; пациенты старше 80 составляют только 5 % заразившихся.
Оперативный штаб Москвы назвал возраст пациентов, у которых на утро 13 апреля был диагностирован коронавирус. Больше половины новых пациентов инфекционных клиник – люди, которым не исполнилось 45 лет.
За последние сутки в столице выявили 1355 новых случаев коронавируса. При этом среди новых заболевших:
Напомним, по данным на 13 марта, количество заразившихся коронавирусом в России превысило 18 тысяч человек.
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