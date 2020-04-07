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Коронавирус нашли у пятерых сотрудников ФСИН в Сибири

сегодня 18:01

Фото ГУФСИН Бурятии

Пять сотрудников системы исполнения наказаний в Бурятии заразились коронавирусом; все они в больнице.

Сотрудники службы исполнения наказаний в Бурятии заболели COVID-19. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«Пять человек, сотрудники ФСИН, заражены. Проводятся все необходимые мероприятия. Контактные лица все установлены, обследованы, все в медицинском наблюдении. Все заболевшие находятся в медицинском учреждении», – сказал собеседник агентства.

В каком конкретно учреждении работали заболевшие сотрудники, не сообщается.

«В целях предупреждения распространения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, состоящих на учёте уголовно-исполнительных инспекций, временно до особого распоряжения ограничено проведение мероприятий (в том числе воспитательного и профилактического характера), связанных с массовым нахождением осужденных без изоляции от общества и иных лиц в одном помещении. Регистрация в уголовно-исполнительных инспекциях подучётных лиц перенесена и будет проводиться после завершения периода нерабочих дней с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки», – говорится на сайте ведомства.

По данным на 13 апреля, в Бурятии подтверждено 86 случаев заболевания коронавирусом. Один пациент умер.

Напомним, в Новосибирске за сутки число заражённых коронавирусом увеличилось до восьми человек.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Бурятия
ГУФСИН
коронавирус

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