Коронавирус подтвердили у 18 священнослужителей в Москве

сегодня 21:16 Поделиться

Фото РПЦ

Московская епархия подтвердила, что коронавирус выявлен у 18 священнослужителей; ещё у 21 человека имеются симптомы.

Рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции сегодня, 13 апреля, сообщила о подтверждении коронавируса у 18 священников московской епархии. Об этом сообщает «РИА-Новости».

"По состоянию на 13 апреля 2020 года вирус COVID-19 выявлен в общей сложности у 18 священнослужителей и монашествующих ... Московской епархии. Еще у 21 священнослужителя и монашествующих имеются симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз не подтвержден", — ссылается агентство на сообщения группы в е1 официальном Telegram-канале.

Напомним, 29 марта патриарх Кирилл попросил россиян не ходить в храмы.