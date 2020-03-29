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Коронавирус подтвердили у 18 священнослужителей в Москве

сегодня 21:16

Фото РПЦ

Московская епархия подтвердила, что коронавирус выявлен у 18 священнослужителей; ещё у 21 человека имеются симптомы.

Рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции сегодня, 13 апреля, сообщила о подтверждении коронавируса у 18 священников московской епархии. Об этом сообщает «РИА-Новости».

"По состоянию на 13 апреля 2020 года вирус COVID-19 выявлен в общей сложности у 18 священнослужителей и монашествующих ... Московской епархии. Еще у 21 священнослужителя и монашествующих имеются симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз не подтвержден", — ссылается агентство на сообщения группы в е1 официальном Telegram-канале.

Напомним, 29 марта патриарх Кирилл попросил россиян не ходить в храмы.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

РПЦ
коронавирус

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