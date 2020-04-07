Коронавирус в Кольцово: мэр официально подтвердил случай заражения COVID-19 в наукограде

сегодня 17:14 Поделиться

Фото Михаила Докукина

Власти сообщили о первых заражённых в Кольцово; мэр наукограда обратился к жителям с просьбой не паниковать.

В среду, 13 апреля, мэр наукограда Николай Красников записал видеообращение (текст обращения размещён на сайте наукограда), в котором подтвердил случай заражения в Кольцово.



«Я, к сожалению, должен подтвердить тот факт, который уже активно обсуждается в наших соцсетях. Первое заражение коронавирусом на территории Кольцово подтвердилось. Мы должны сделать из этого серьёзные выводы, тем более, что человек, у которого подтвердился диагноз, не приехал откуда-то, а жил среди нас», – говорится в обращении Красникова.

По его данным, всего в Кольцово на данный момент под наблюдением находятся 34 человека. Все прибыли из разных регионов России – Санкт-Петербурга, Московской области, Москвы.

«Я очень прошу вас, уважаемые сограждане, отнестись к этому чрезвычайно серьёзно. Мы – особый наукоград, где находится "Вектор", который сейчас в центре мировой борьбы с вирусом. Мы должны понимать опасность COVID-19 и четко соблюдать правила, предписанные президентом. К нашему счастью, они не такие жёсткие, как в той же Москве, где вводится пропускной режим, специальные обработки и так далее. Всё зависит от нас. Я хотел бы вас попросить не паниковать, с произошедшим заражением мы справимся. В Новосибирской области выявлено 38 случаев за весь период, это относительно благополучная ситуация по сравнению с другими регионами, но, тем не менее, она всё же тревожит. Мы вынуждены напоминать, что не всё спокойно», – сказал мэр Кольцово.

Напомним, накануне в родительских чатах наукограда появилась пугающая рассылка о случаях заражения коронавирусом в Кольцово.