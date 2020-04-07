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Коронавирус в Кольцово: в родительских чатах появилась пугающая рассылка о случаях заражения

сегодня 15:06

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Кольцово; родителей просят свести к минимуму прогулки детей на улицах.

COVID-19 выявлен у двух жителей Кольцово – информация об этом появилась сегодня, 13 апреля, в родительских чатах наукограда. Источник ссылается на данные местного управления образования.

«Прошу ограничить прогулки и очное общение наших детей в Кольцово. Катание на самокатах и великах, совместное распитие кофе на лавочках. Пик выявления заболевания планируется на следующей неделе.

Уважаемые взрослые, официально обращаюсь ко всем: мы должны объяснить нашим детям необходимость соблюдать меры самоизоляции», – говорится в сообщении.

В администрации Кольцово корреспонденту Сиб.фм подтвердили эту информацию и пообещали предоставить официальный комментарий в ближайшее время. При этом в пресс-службе регионального минздрава не смогли уточнить, входят ли два случая заражения в наукограде в утреннюю сводку о восьми новых заболевших в Новосибирской области.

Напомним, по данным на 13 апреля в Новосибирске коронавирус подтверждён у 46 человек.

Автор:
Маргарита Мастеркова

Теги

коронавирус
Новосибирск

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