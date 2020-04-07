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Коронавирус в Новосибирске - 8 новых случаев за последние сутки: сообщение оперативного штаба на 9:00 13 апреля

сегодня 09:53

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Восемь новых случаев коронавируса зарегистрировано в Новосибирской области; всего в регионе 46 заболевших.

По данным оперативного штаба на 9 утра 13 апреля количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в регионе – 46. Коронавирус лабораторно подтверждён ещё у восьми пациентов.

Два случая – завозные: Казахстан и Москва. Один пациент – близкий родственник ранее заболевшего. Пять человек никуда за пределы Новосибирской области не выезжали и с уже выявленными пациентами не контактировали.

Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование по каждому такому случаю, чтобы найти источник инфицирования.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск

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