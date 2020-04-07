Коронавирус в Новосибирске - 8 новых случаев за последние сутки: сообщение оперативного штаба на 9:00 13 апреля
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
Восемь новых случаев коронавируса зарегистрировано в Новосибирской области; всего в регионе 46 заболевших.
По данным оперативного штаба на 9 утра 13 апреля количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в регионе – 46. Коронавирус лабораторно подтверждён ещё у восьми пациентов.
Два случая – завозные: Казахстан и Москва. Один пациент – близкий родственник ранее заболевшего. Пять человек никуда за пределы Новосибирской области не выезжали и с уже выявленными пациентами не контактировали.
Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование по каждому такому случаю, чтобы найти источник инфицирования.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают