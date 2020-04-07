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Коронавирус в Новосибирске
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Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 13 апреля – хроника событий, последние новости

сегодня 12:17

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области, отца Янеза Севера, из паблика «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Восемь новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Новосибирске 13 апреля; пять из вновь выявленных случаев заражения – «домашние».

Далеко ходить не надо

Вплоть до сегодняшнего дня отличительной особенностью всех выявленных случае заражения коронавирусом в Новосибирской области был завозной характер болезни. Сначала инфекцию везли из-за рубежа – Таиланд, Италия, Великобритания, потом, когда Россия прекратила авиасообщение с другими государствами, вирус стал проникать в регион из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Анти-ноу-хау» вчерашнего и сегодняшнего дня – в большом количестве «домашних» заражений. Из восьми новых пациентов с подтверждённым коронавирусом пятеро даже не покидали территорию области.

Дома не сидится

Причиной заражения стали контакты с инфицированными людьми, которые даже не подозревают о своём заболевании. А контактов таких у новосибирцев может быть немало – по количеству нарушителей режима самоизоляции сибирская столица умудрилась обогнать Москву и Красноярск. Не особо сибиряки прислушались и к рекомендации не посещать храмы в Вербное воскресенье – православную службу посетили многие жители.

Впрочем, не только религиозные мотивы двигали новосибирцами. Многие решили в минувший выходной пополнить продуктовые запасы. На Ленинском рынке 12 апреля был настоящий ажиотаж. Десятки новосибирцев не побоялись инфекции и столпились возле лотков.

В итоге, по данным на 13 апреля, в области насчитывается 46 случаев заражения коронавирусом.

Под подозрением

66 пациентов инфекционной больницы № 1 Новосибирска, по состоянию на утро 13 апреля, ожидают результатов анализов на коронавирус.

Всего госпитализировано 102 человека с подозрением на заражение, у 36 из них диагноз лабораторно подтверждён.

10 пациентов с коронавирусом уже выписаны после отрицательных результатов контрольных тестов.

Трудовые будни

Несмотря на продолжающийся рост числа заболевших коронавирусом, в Новосибирской области 13 апреля начали работать многие предприятия. Полный список тех, кто смог открыть двери для посетителей, мы опубликовали ранее.

Кроме того, сегодня за парты сели ученики в районах области. Для школьников Новосибирска, Бердска, Оби, Искитима и Кольцова продолжается дистанционное обучение.

Поездки откладываются

Утром 13 апреля ОАО «Российские железные дороги» сообщили о временном приостановлении движения поездов дальнего следования из-за эпидемии коронавируса и снижения пассажиропотока. Большинство из них соединяют Москву с другими городами, но есть и новосибирские.

Так, с 20 апреля будет отменён поезд № 30 Новосибирск – Кемерово, а с 22 апреля – № 29 Кемерово – Новосибирск. В составе этого поезда курсировали беспересадочные вагоны Кемерово – Москва.

С 16 апреля временно не будет ходить поезд № 88 Омск – Новосибирск, а с 7 апреля – № 87 Новосибирск – Омск.

С 8 апреля отменёны поезд № 142 Новосибирск – Томск, с 9 апреля № 105 Красноярск – Новосибирск и № 141 Омск — Новосибирск, а с 10 апреля — № 106 Новосибирск – Красноярск.

Изменяется график движения поезда № 125/126 Новосибирск – Новый Уренгой – Новосибирск. Начиная с 15 апреля, он будет курсировать один раз в четыре дня.

В РЖД заявили, что как только ситуация стабилизируется, отменённые поезда введут обратно в график, а при росте пассажиропотока назначат дополнительные.

Пасха в онлайне

Тем временем не все верующие отличаются бесстрашием к коронавирусу.

К примеру, в католическом Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске богослужение Святой Ночи Воскресения Христова провели без прихожан. Службу транслировали в соцети «ВКонтакте». Меньше чем за сутки праздничное богослужение посмотрело более 37 тысяч человек.

Напомним, 12 апреля вирусологи начали тестировать вакцину от коронавируса на кошках.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск

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