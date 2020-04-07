Коронавирус в России – последние новости к 14 апреля: рекорд по числу заболевших и 50 миллиардов на выплаты медикам

сегодня 22:30 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Россия день ото дня ставит новые рекорда по коронавирусу: по числу заболевших, числу умерших и выздоровевших, РЖД отменяет поезда, а регионы Сибири ослабляют режим самоизоляции; плато заболеваемости ждут уже на следующей неделе.

В России за сутки диагноз COVID-19 подтверждён у 2558 человек. Это пока абсолютный рекорд для России. Основная часть заболевших – жители Москвы. Минувшие сутки для столицы тоже стали рекордными по заболеваемости – 1355 пациентов. Итого в стране зарегистрировано более 18 тысяч случаев заболевания. Из больниц выписаны пока 1470 человек, и специалисты говорят, что данные показатели – не предел.

Не бойтесь цифр

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что не нужно бояться цифр заболеваемости. В среднем за сутки выявляется 17-18 % новых случаев. скачкообразного роста заболеваемости нет. А значит ситуация с распространением заболевания находится на контроле. Голикова отметила, что пика заболеваемости страна ещё не достигла. Рост показателей заболеваемости будет отмечаться на текущей неделе и, возможно, ещё в начале следующей. Затем наступит плато. И ключевую роль сейчас играют медицинские работники.

50 миллиардов доплат

Премьер-министра России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медработникам, которые принимают и лечат пациентов с COVID-19. Ранее соответствующее поручение дал президент Владимир Путин. В ходе видеотрансляции глава государства обозначил выплаты от 25 до 80 тысяч рублей в зависимости от сложности работы и квалификации специалиста.

РЖД отменяет поезда

Из-за распространения коронавирусной инфекции и введения режима всеобщей изоляции резко сократился пассажиропоток как в авиации, так и на железной дороге. В связи с этим в ОАО «Российские железные дороги» было принято решение о временной отмене пассажирских поездов. Железнодорожники предупреждают, что некоторые поезда, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. При этом пассажиры могут уехать в те же даты или близкие к ним на других поездах. Также можно полностью вернуть деньги за билеты, купленные в отменённые поезда. Всего на данный момент отменены 30 поездов дальнего следования по всей России.

А Красноярск ослабляет режим

Глава Красноярского края Александр Усс подписал указ о внесение изменений в режим самоизоляции. Новый документ значительно расширяет причины покидания жилища для жителей региона. Теперь можно не только выйти до магазина или выгулять собаку, но и позаниматься спортом у дома, погулять с коляской и посетить родственников. А при соблюдении нескольких условий даже ездить на дачу. При этом в регионе фиксируется стабильный прирост заболевших. За минувшие сутки +25 новых случаев.

Травля больных

Уже не в первый раз широкому кругу становятся известны данные заболевших коронавирусом. В Иркутской области ситуация приняла уже устрашающий оборот, к семье для защиты пришлось приставить наряд полиции. Сначала в Усть-Куте узнали о месте жительства ребёнка, заболевшего коронавирусом, потом по мессенджерам стали распространять информацию и о месте работы родителей. При этом семья находилась на самоизоляции положенные 14 дней. И признаков болезни не было ни у одного её члена, в том числе и у ребёнка, тест которого оказался положительным.