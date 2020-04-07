Коронавирусом в России заразились более 18 тысяч человек: список регионов, где выявили заболевших
Число заражённых коронавирусом в России превысило 18 тысяч; за прошедшие сутки заболели 2558 человек в 62 регионах.
В России за прошедшие сутки выявили 2558 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает 13 апреля федеральный оперативный штаб, общее число больных в стране достигло 18328 человек. Новые случаи выявили в 62 регионах:
- Москва — 1355;
- Московская область — 495;
- Санкт-Петербург — 121;
- Тверская область — 44;
- Краснодарский край — 41;
- Нижегородская область — 30;
- Ростовская область — 26;
- Красноярский край — 25;
- Республика Башкортостан — 23;
- Оренбургская область — 20;
- Рязанская область — 18;
- Пензенская область — 17;
- Ленинградская область — 16;
- Республика Мордовия — 16;
- Ульяновская область — 16;
- Курская область — 15;
- Кабардино-Балкарская Республика — 15;
- Чувашская Республика — 15;
- Кировская область — 15;
- Тюменская область — 14;
- Хабаровский край — 14;
- Владимирская область — 13;
- Ставропольский край — 12;
- Воронежская область — 11;
- Тульская область — 11;
- Республика Татарстан — 11;
- Калужская область — 10;
- Республика Марий Эл — 10;
- Новгородская область — 8;
- Новосибирская область — 8;
- Архангельская область — 7;
- Свердловская область — 7;
- Иркутская область — 7;
- Ивановская область — 6;
- Липецкая область — 6;
- Волгоградская область — 6;
- Забайкальский край — 6;
- Орловская область — 5;
- Псковская область — 5;
- Республика Ингушетия — 5;
- Самарская область — 5;
- Смоленская область — 4;
- Калининградская область — 4;
- Ямало-Ненецкий АО — 4;
- Республика Бурятия — 4;
- Томская область — 4;
- Приморский край — 4;
- Челябинская область — 3;
- Республика Саха (Якутия) — 3;
- Карачаево-Черкесская Республика — 2;
- Чеченская Республика — 2;
- Саратовская область — 2;
- Алтайский край — 2;
- Кемеровская область — 2;
- Брянская область — 1;
- Республика Карелия — 1;
- Вологодская область — 1;
- Астраханская область — 1;
- Омская область — 1;
- Магаданская область — 1;
- Еврейская АО — 1;
- Республика Крым — 1.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов.