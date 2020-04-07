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Коронавирусом в России заразились более 18 тысяч человек: список регионов, где выявили заболевших

сегодня 14:56

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Число заражённых коронавирусом в России превысило 18 тысяч; за прошедшие сутки заболели 2558 человек в 62 регионах.

В России за прошедшие сутки выявили 2558 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает 13 апреля федеральный оперативный штаб, общее число больных в стране достигло 18328 человек. Новые случаи выявили в 62 регионах:

  • Москва — 1355;
  • Московская область — 495;
  • Санкт-Петербург — 121;
  • Тверская область — 44;
  • Краснодарский край — 41;
  • Нижегородская область — 30;
  • Ростовская область — 26;
  • Красноярский край — 25;
  • Республика Башкортостан — 23;
  • Оренбургская область — 20;
  • Рязанская область — 18;
  • Пензенская область — 17;
  • Ленинградская область — 16;
  • Республика Мордовия — 16;
  • Ульяновская область — 16;
  • Курская область — 15;
  • Кабардино-Балкарская Республика — 15;
  • Чувашская Республика — 15;
  • Кировская область — 15;
  • Тюменская область — 14;
  • Хабаровский край — 14;
  • Владимирская область — 13;
  • Ставропольский край — 12;
  • Воронежская область — 11;
  • Тульская область — 11;
  • Республика Татарстан — 11;
  • Калужская область — 10;
  • Республика Марий Эл — 10;
  • Новгородская область — 8;
  • Новосибирская область — 8;
  • Архангельская область — 7;
  • Свердловская область — 7;
  • Иркутская область — 7;
  • Ивановская область — 6;
  • Липецкая область — 6;
  • Волгоградская область — 6;
  • Забайкальский край — 6;
  • Орловская область — 5;
  • Псковская область — 5;
  • Республика Ингушетия — 5;
  • Самарская область — 5;
  • Смоленская область — 4;
  • Калининградская область — 4;
  • Ямало-Ненецкий АО — 4;
  • Республика Бурятия — 4;
  • Томская область — 4;
  • Приморский край — 4;
  • Челябинская область — 3;
  • Республика Саха (Якутия) — 3;
  • Карачаево-Черкесская Республика — 2;
  • Чеченская Республика — 2;
  • Саратовская область — 2;
  • Алтайский край — 2;
  • Кемеровская область — 2;
  • Брянская область — 1;
  • Республика Карелия — 1;
  • Вологодская область — 1;
  • Астраханская область — 1;
  • Омская область — 1;
  • Магаданская область — 1;
  • Еврейская АО — 1;
  • Республика Крым — 1.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Россия

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