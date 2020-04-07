Коронавирусом в России заразились более 18 тысяч человек: список регионов, где выявили заболевших

сегодня 14:56 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Число заражённых коронавирусом в России превысило 18 тысяч; за прошедшие сутки заболели 2558 человек в 62 регионах.

В России за прошедшие сутки выявили 2558 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает 13 апреля федеральный оперативный штаб, общее число больных в стране достигло 18328 человек. Новые случаи выявили в 62 регионах:

Москва — 1355;

Московская область — 495;

Санкт-Петербург — 121;

Тверская область — 44;

Краснодарский край — 41;

Нижегородская область — 30;

Ростовская область — 26;

Красноярский край — 25;

Республика Башкортостан — 23;

Оренбургская область — 20;

Рязанская область — 18;

Пензенская область — 17;

Ленинградская область — 16;

Республика Мордовия — 16;

Ульяновская область — 16;

Курская область — 15;

Кабардино-Балкарская Республика — 15;

Чувашская Республика — 15;

Кировская область — 15;

Тюменская область — 14;

Хабаровский край — 14;

Владимирская область — 13;

Ставропольский край — 12;

Воронежская область — 11;

Тульская область — 11;

Республика Татарстан — 11;

Калужская область — 10;

Республика Марий Эл — 10;

Новгородская область — 8;

Новосибирская область — 8;

Архангельская область — 7;

Свердловская область — 7;

Иркутская область — 7;

Ивановская область — 6;

Липецкая область — 6;

Волгоградская область — 6;

Забайкальский край — 6;

Орловская область — 5;

Псковская область — 5;

Республика Ингушетия — 5;

Самарская область — 5;

Смоленская область — 4;

Калининградская область — 4;

Ямало-Ненецкий АО — 4;

Республика Бурятия — 4;

Томская область — 4;

Приморский край — 4;

Челябинская область — 3;

Республика Саха (Якутия) — 3;

Карачаево-Черкесская Республика — 2;

Чеченская Республика — 2;

Саратовская область — 2;

Алтайский край — 2;

Кемеровская область — 2;

Брянская область — 1;

Республика Карелия — 1;

Вологодская область — 1;

Астраханская область — 1;

Омская область — 1;

Магаданская область — 1;

Еврейская АО — 1;

Республика Крым — 1.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов.