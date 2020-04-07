Лекарство от коронавируса: Минздрав отчитался о новой разработке

вчера 22:33 Поделиться

Фото Pixabay

Российская фармкомпания изготовила препарат от коронавируса; в ближайшее время начнутся его клинические испытания.

В России изготовили препарат для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 13 апреля сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, клинические испытания лекарства должны начаться в течение двух недель.

"Мы ждем, что сегодня она должна внести пакет документов. В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования, и мы планируем, что где-то не позднее, чем через 10-12 суток, этот препарат войдет в клинику, на клинические испытания", — сказан он на совещании с президентом Владимиром Путиным.

По его словам, разработкой препарата занималась российская фармакологическая компания. Мурашко заявил, что он тестировался в других странах — сейчас готова первая партия для клинических испытаний.

Ранее Минздрав России сообщал, что одним из лекарств от коронавируса стало средство против малярии "Хлорохин". Ведомство подтвердило его эффективность при борьбе с болезнью.

Напомним, 10 апреля Минздрав подготовил обновлённый список препаратов от коронавируса.