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Лекарство от крорнавирусной инфекции нашли японские учёные

сегодня 07:16

Фото с сайта pixabay.com

Вещество, блокирующее размножение коронавирусной инфекции нашли медики из Японии; это лекарство используется при лечении ВИЧ.

Учёные и медики всего мира продолжают искать лекарство от коронавирусной инфекции. Врачи из Японии протестировали препарат нелфинавир. Исследование показало, что данный препарат способен вызвать блокировку размножения вируса. Об этом сообщает сайт РИА Новости, со ссылкой на портал bioRxiv.

Как сказано в отчёте, нелфинавир применяют при лечении вируса иммунодефицита человека в сочетании с другими препаратами.

Медики изучали влияние нескольких препаратов на частицы нового коронавируса и обнаружили закономерность, что при приёме нельфинавара у пациентов снижается размножение возбудителя.

Протестировать данный препарат японским врачам пришлось из-за того, что ещё не изобретено лекарство против коронавируса, было решено посмотреть, как себя будут вести проверенные на других вирусах препараты. При этом они подчёркивают, что решение о назначении препаратов должен принимать лечащий врач.

Напомним, 28 марта лекарство от коронавируса представили российские учёные.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

исследования
лекарство
коронавирус

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