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Лже-компенсации и внезапные анализы: мошенники придумали новые схемы на волне коронавируса

сегодня 08:46

Сбербанк предупредил россиян о новых «коронавирусных» схемах мошенников; злоумышленники находят новые способы обмана с учётом самоизоляции.

Мошенники адаптируются к тому, что большинство россиян теперь работает из дома удаленно. Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленникам удается похитить данные и деньги с карт, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Одна из таких схем – «компенсации за ущерб от вируса». Злоумышленники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь, а на самом деле собирают информацию о картах и персональные данные.

Также мошенники в последние дни стали звонить и сообщать гражданам, что те якобы контактировали с заражённым коронавирусом и сейчас приедут специалисты для проведения анализа. Стоит такая процедура, по «прайсу» мошенников, 5 тысяч рублей. Но находились люди, которые оплачивали эти суммы. «Естественно, после получения денег мошенники исчезают», — предупредил Кузнецов.

Напомним, в апреле Сиб.фм также рассказывал, как мошенники наживаются за застрявших за границей россиянах.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

мошенники
коронавирус

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