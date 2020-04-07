Мишустин подписал распоряжение: на дополнительные выплаты медикам в регионах выделено почти 50 млрд рублей

сегодня 14:34 Поделиться

Фото из Instagram Александра Васильева

Правительство РФ выделило деньги на дополнительные выплаты медикам; материально поощрят тех врачей, которые помогают больным с коронавирусом.

Правительство РФ выделило около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом. Об этом в понедельник на совещании с вице-премьерами сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передаёт ТАСС

«Нам сейчас крайне необходимо поддержать медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным с коронавирусом. По поручению президента подписано распоряжение правительства о выделении около 50 миллиардов рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам», – сказал Мишустин.

Размер выплаты одному медику пока не называется.

Как ранее рассказывал Сиб.фм, дополнительные выплаты медикам назначил президент России. Заявление об этом Владимир Путин сделал в обращении к народу. Теперь его поручение выполнено документально.

Также на совещании с вице-премьерами Мишустин поручил Минздраву и руководителям регионов следить за тем, чтобы медики оказывали помощь в условиях пандемии и больным другими заболеваниями, а не только тем, у кого симптомы коронавируса.

Напомним, по данным на утро 13 апреля, в России выявлено более 15 тысяч заражённых коронавирусом.