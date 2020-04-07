Москва вводит спецпропуска для поездок по городу: как получить разрешение

сегодня 11:48 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com, инфографика – блог Сергея Собянина

Оформлять цифровые пропуска для передвижения по Москве во время самоизоляции начинают с 13 апреля; получить пропуск можно тремя способами.

Мэр Москвы подписал указ о введении в столице спецпропусков на время действия режима самоизоляции. Они необходимы для поездок на личном и общественном транспорте. Без пропусков пока можно ходить пешком, но строго соблюдая установленные правила и ограничения, сообщает «РИА Новости».

С 13 апреля спецпропуск можно оформить предварительно, а с 15 апреля он станет обязательным.

Поездки без цифрового пропуска в служебных целях могут совершать только военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного государством образца.

Цифровые пропуска также не требуются пассажирам младше 14 лет и пешеходам.

Остальным для передвижения по Москве на транспорте пропуск будет необходим на период до 30 апреля.

«Пропуск выдаётся в электронном виде и представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые четыре знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. QR-код на пропуске обеспечивает быструю проверку сведений сотрудниками контролирующих органов», – пояснил мэр Москвы Собянин.

Получить цифровой пропуск может каждый, для этого необходимо будет заказать его на сайте MOS.RU. Подать заявку можно тремя способами:

Спецпропуск разделен на три категории: для поездок на работу, в медицинские организации и для других личных целей. Они отличаются сроком действия.

Пропуск для поездок в больницы и поликлиники выдаётся на один день и разрешает поездку в конкретное медицинское учреждение. При этом количество выдаваемых в течение недели пропусков не ограничено.

Вторая категория пропусков – для поездок в других личных целях, соответствующих режиму повышенной готовности (в магазин, на дачу, на вокзал и тому подобное). Пропуск этой категории выдаётся на один день и разрешает поездку до места назначения и обратно. Получить этот пропуск можно будет два раза в неделю.

Третья категория – пропуск для поездок между регионами.

Между Москвой и Московской областью будет действовать своего рода «роуминг», то есть чтобы совершить поездку «Москва – Московская область» и обратно, необходимо заказать один пропуск на портале mos.ru. В свою очередь жители Московской области заказывают пропуск для поездок в Москву и по Москве на своём сайте.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в Москве превысило уже 10 тысяч человек