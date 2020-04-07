Неделя перед Пасхой: у православных верующих началась Страстная седмица

сегодня 08:31 Поделиться

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Страстная неделя предваряет главный христианский праздник – Пасху; патриарх Кирилл посоветовал верующим в это время молиться и смотреть трансляции богослужений.

В воскресенье, 12 апреля православные христиане отметили праздник Входа Вербное воскресенье. Следующая за ним неделя — Страстная (страсти — значат "страдания"). Это время воспоминаний о последних днях земной жизни Иисуса Христа. Страстная седмица — шестая неделя Великого поста, которая идет перед главным праздником в христианстве, Пасхой. Это период самого строгого поста за все 48 дней.

В Страстную седмицу не празднуют дни святых, не поминают умерших, не проводят венчания и крещения.

Каждый день Страстной недели — особенный. Время с понедельника по среду посвящено проповедям. В среду рассказывают о предательстве Иуды, в четверг – о Тайной Вечере, встрече Иисуса с апостолами, когда он повелел ученикам совершать Евхаристию. В пятницу в храмах вспоминают о мучениях и смерти Иисуса, а в субботу — о его сошествии в ад, где он освободил души праведников и так победил смерть. Уже в этот день священники надевают праздничные облачения и освещают яйца и куличи.

Самая главная служба в году начинается в субботу вечером. В храме Воскресения Христова в Иерусалиме сходит благодатный огонь.

Православные верующие стараются присутствовать на службах в храме каждый день Страстной седмицы. Однако в этом году из-за коронавируса она пройдет иначе. В Москве и Подмосковье по требованию санитарных властей богослужения проведут без прихожан.

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл в воскресенье призвал верующих молиться и смотреть трансляции богослужений дома.

В воскресенье, 19 апреля, православные верующие уже встретят Пасху, или Воскресение Христово.

Напомним, в вербное воскресенье новосибирцы массово устремились в храмы, несмотря на призывы оставаться дома.